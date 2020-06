Afortunadamente Federico Pinedo no renovó su banca por lo que ya no representa a la Ciudad de Buenos Aires porque por sus declaraciones dejan bastante que desear y lo muestran tal cual es. Pinedo quiso hablar del respeto pero en la misma frase demostró que no todas las personas le parecen iguales.

“Toque de queda en Washington por masivas manifestaciones contra la violencia racista. Hay que volver al respeto del diferente y abandonar la polarización extrema.”— Federico Pinedo on Twitter Link Federico Pinedo on Twitter

Obviamente las redes en seguida le marcaron el error pero el exsenador hizo oídos sordos.

“Respetar al diferente...”— Loch Ness on Twitter Link Loch Ness on Twitter

“@PinedoFederico Borralo y después lo negas como hizo Michetti cuando tuiteó: “Las drogas matan a los pobres como a la gente normal”. Dale, estás a tiempo”— Chica Lunfardo on Twitter Link Chica Lunfardo on Twitter

“@PinedoFederico Pero las manifestaciones son por llamarlos y tratarlos “diferentes” cuando según la constitución somos todos iguales. ¿Usted es boludo o sus padres son primos?”— Diego Wainstein on Twitter Link Diego Wainstein on Twitter

“@PinedoFederico "Del diferente"”— MALENA ⏩ ARGENTINA DE PIE on Twitter Link MALENA ⏩ ARGENTINA DE PIE on Twitter

“@maxinoe1304 @PinedoFederico Le dijo diferente a un negro 🤔 ¿Entendí eso o estoy equivocado?”— sir John Brannox on Twitter Link sir John Brannox on Twitter

“@PinedoFederico Respeto al diferente???? Racista hijo de una gran puta!!!!!”— El Necio (que no come mierda) on Twitter Link El Necio (que no come mierda) on Twitter

“@PinedoFederico Cómo diferente?... Somos todos humanos Pinedo, a quien ve diferente ud?”— PB82metal on Twitter Link PB82metal on Twitter

“@PinedoFederico El clasismo de los Macristas es como el racismo de los de allá”— SoyBor ® ⭐ on Twitter Link SoyBor ® ⭐ on Twitter

“@PinedoFederico Fede, eso de DIFERENTE, de delata.. suspende la cuenta, por favor...”— RicardoDeKilmes- on Twitter Link RicardoDeKilmes- on Twitter

“@PinedoFederico Diferente??? Eso es un prejuicio. Me pregunto quien es el diferente? Yo? Tu? El/ella? Nosotros/as? Vosotros/as? Ellos/as? No estimado somos todos iguales, diferencias ven los que discriminan”— DocGrunberg on Twitter Link DocGrunberg on Twitter