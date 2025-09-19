La constante violencia verbal del presidente Javier Milei se cristalizó en la calle. Una joven mujer denunció en sus redes sociales que un hombre le gritó y le pegó en la cabeza por llevar una remera de Lali Espósito.

"Me metieron una piña en la cabeza por tener la remera de lali ustedes bien?", escribió en su perfil de X Malena. Y luego contó en C5N lo que vivió en el tren. "Me gritó Ladri Depósito y me golpeó", narró la joven.

Tras la agresión, el hombre intentó bajarse del tren y dos jóvenes quisieron golpearlo. Pero fue salvaguardado por la policía.