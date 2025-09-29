Aunque parezca increíble, Robertito Funes Ugarte junto con Eduardo Feinmann (aunque sobre este último no sorprenda nada) discriminó terriblemente a la mujer trans que la echó a empujones de la movilización por el asesinato de las tres jóvenes en Florencio Varela.

El notero agredido durante la movilización habló con Feinmann en su programa de radio y entre ambos se mofaron de la chica trans que lo agredió solo por su condición sexual.

Feinmann pasó todos los límites y aseguró: "Le salió el macho de adentro", a lo que Roberto Funes accedió y se sumó a criticar la sexualidad de la agresora.

Ugarte decidió ir más allá: "Perdón pero tenía fuerza de hombre. Era un urso de dos metros. Era el 10 de Huracán dejate de joder".

En la marcha que pedía justicia por Lara, Brenda y Morena, víctimas del triple homicidio narco en Florencio Varela, el periodista devenido militante libertario pasó un mal momento cuando lo echaron por considerarlo un integrante más de la ultraderecha mediática.