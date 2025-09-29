El terrible momento de transfobia de Feinmann y Robertito mofándose de la trans que lo echó de la marcha
Los conductores de La Nación mantuvieron una charla radial donde se mofaron y discriminaron a la chica trans que agredió a Robertito Funes Ugarte: "Le salió el macho que tiene adentro", fueron algunas de sus tremendas declaraciones.
Aunque parezca increíble, Robertito Funes Ugarte junto con Eduardo Feinmann (aunque sobre este último no sorprenda nada) discriminó terriblemente a la mujer trans que la echó a empujones de la movilización por el asesinato de las tres jóvenes en Florencio Varela.
El notero agredido durante la movilización habló con Feinmann en su programa de radio y entre ambos se mofaron de la chica trans que lo agredió solo por su condición sexual.
Feinmann pasó todos los límites y aseguró: "Le salió el macho de adentro", a lo que Roberto Funes accedió y se sumó a criticar la sexualidad de la agresora.
Ugarte decidió ir más allá: "Perdón pero tenía fuerza de hombre. Era un urso de dos metros. Era el 10 de Huracán dejate de joder".
En la marcha que pedía justicia por Lara, Brenda y Morena, víctimas del triple homicidio narco en Florencio Varela, el periodista devenido militante libertario pasó un mal momento cuando lo echaron por considerarlo un integrante más de la ultraderecha mediática.