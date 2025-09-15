Un hombre ingresó con un cuchillo, realizó destrozos en la redacción, amenazó a los trabajadores y exigió salir al aire, lo que obligó a interrumpir temporalmente el primer noticiero del día, hasta tanto las autoridades tuvieran controlada la situación.

El difícil episodio sucedió alrededor de las 5:30 de la madrugada de este lunes, en el edificio ubicado en la Avenida Juan de Garay 140, con el sorpresivo ingreso de un joven que poseía un arma blanca.

De acuerdo al testimonio de los testigos, el joven estaba "absolutamente fuera de sí" y con sus facultades mentales alteradas. Tras darle un puntazo a un empleado de seguridad y romper varios vidrios de la planta baja del edificio.

La empresa activó su protocolo de evacuación y alertó a la Policía. La División Operaciones Especiales Metropolitanas respondió rápidamente, montó un operativo de seguridad y acordonó el área por precaución.

Más tarde, se confirmó que el individuo tenía un historial delictivo que incluía antecedentes por drogas, robo, tentativa de robo y hurto, además de una condena previa.