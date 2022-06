Un alumno de tercer año de la escuela técnica Albert Thomas, en la ciudad de La Plata, debió ser internado en el hospital San Martín por haber sido víctima de una brutal golpiza por parte de sus compañeros dentro de un baño de esa institución y su padre denunció que se trata del sexto episodio de violencia en los últimos 15 días.

El hecho se registró ayer en el colegio ubicado en las calles 1 y 57 de la capital bonaerense, cuando Emanuel, un joven de 15 años, fue atacado a golpes por algunos de sus compañeros, por lo que debió ser trasladado en una ambulancia del SAME al Policlínico San Martín, donde permanece internado.

En declaraciones periodísticas a C5N, Gonzalo Pocino, el padre del niño, contó que esta mañana se reunió con las autoridades educativas para abordar la problemática de acoso que padece su hijo ya que "ayer lo golpearon en el aula por sexta vez en 15 días".

"Tiene lesiones en el cuello y le duele la cabeza. Está bien, pero quedó en observación. Estamos esperando los resultados de los análisis clínicos para que le den el alta y así mañana puede volver a clase", dijo el hombre y precisó que "en total, ayer hubo cinco jóvenes golpeados en el colegio".

Sostuvo que Emanuel "ya no quiere venir al colegio porque recibe maltrato", aclaró que "él no tiene problemas pedagógicos y es maestro mayor de obra porque quiere ser arquitecto" y consideró que "la inclusión debe ser para todos, no puede haber violencia".

"Ayer Emanuel se fue en ambulancia de la escuela. No puede volver a ocurrir. ¿Qué hubiera pasado si en vez de un golpe lo hubieran matado?", señaló el padre.

"Los niños provocan bullying y el Estado tiene que tomar cartas en el asunto para frenar esto. Queremos que los chicos vengan en armonía y en paz", continuó Pocino y analizó que "los jóvenes tienen que venir a estudiar".

Luego, indicó que su hijo hoy debía haber participado "de una jornada de Naciones Unidas organizada por los profesores de Geografía y no puede venir por esto que pasó" y detalló que acordó con los directivos que mañana su hijo "volverá a la escuela".

El hombre contó que tras su denuncia se abrió una causa a cargo de la UFI N°5.