Blas Cinalli, de 21 años, se comunicó a través de mensajes de texto con los periodistas de Crónica TV. Allí dejó en claro lo que piensa de la cobertura mediática del caso que conmocionó al país: “Hola. Quería decirte si nos harías el favor de dejar de hablar pestes de mí y de cada uno de mis amigos, ya que nadie ni ninguno de todos nosotros te faltamos el respeto a vos. No entiendo por qué tienen tanto odio hacia nosotros. Perdón ya pedimos, seguro no se soluciona nada con eso pero al menos pedimos perdón por este hecho que pasó, nos escrachan por todos lados. Dejen vivir, no tenemos vida, viven hablando mal de nosotros. Córtenla, pagar ya estamos pagando desde el primer día”.

Cinalli es uno de los ocho jóvenes condenado por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell. Y sorprendió cuando declaró que junto a Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi están "distanciados" del resto de los condenados: “Ayrton, Lucas y yo estamos un poco distanciados de los otros chicos”.

“Yo sólo quiero que la gente sepa eso, y que ninguno de nosotros ideó un plan para matar a ninguna persona. No hubo roles, esas cosas nunca existieron. No quiero que me quieran pero sí quiero dejar de recibir tantos insultos y me haría muy bien que estos mensajes los vea la gente”.

Cinalli fue condenado a 15 años de cárcel, la misma pena que Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi, es muy probable que sean trasladados en breve a un penal diferente del resto del grupo, que tiene por delante condenas a perpetua.