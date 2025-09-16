Paola, la taxista que protagonizó un episodio lamentable en la ciudad de Rosario que terminó con este hombre internado en grave estado, contó lo sucedido en un audio.

La primera noticia fue que un hombre de 43 años había sido golpeado por taxistas que lo habrían dejado al borde de la muerte. Pero ahora la mujer que lo trasladó dio más detalles de lo sucedido.

Según la chofer, el hombre empezó a dudar del destino donde lo estaba llevando y quiso bajarse del taxi. Pero ante la negativa de pagarle, la mujer expresó que el pasajero le planteó un intercambio sexual.

Ella se negó y allí habría comenzado el episodio violento con otros taxistas que salieron a defenderla luego de que la mujer lo acusara por el abuso.

"No quería que el chico termine así, pero el único responsable es él", aseguró la mujer quien comentó que le llegó a pegar primero a uno de los choferes una piña y cuando el hombre respondió cayó tendido al piso.