Ignacio Montoya Carlotto contó en sus redes cómo vivió su hija 'El Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia' en la escuela. En un hilo de Twiiter, el nieto recuperado de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto confesó que lloró “por primera vez” desde que fue reconocido como hijo de desaparecidos.

“Estuve al tanto de la historia, desde que me enseñaron de historia, pero desde hace unos años, se me viene en un hilo que es indisoluble y va conmigo dónde voy, que me sigue hasta aquí y seguirá seguramente”, comenzó su reflexión.

Ignacio Montoya Carlotto, hijo de Laura Carlotto y Walmir Oscar “Puño” Montoya, asesinados por la última dictadura cívico-militar, relató que la maestra le dijo que su hija se puso triste y “lloro un poco”.

Y agregó: “Que le contó a sus compañeros que tenía una bisabuela de mayo y que conocía a los propios no más que en fotos”.

“Anoche lejos de mí patria también lloré, por primera vez por esto. Recién puedo, no sé si por mí, quizás sea en el espejo de mí hija”, compartió el músico. Y resaltó: “Es inevitable pero es así. Para ella fue una tristeza de un ratito y a seguir”.

El final del posteo es fuerte: "Luego me dice que le habían dicho en la escuela que: 'antes, hace mucho nada se podía...y ahora sí'. Y concluye: "Ahora claramente se puede hija mía, se puede llorar y que pase, se puede elegir y se puede seguir. Lo que no se puede es repetir lo mismo dos veces 'nunca más'".