“Acá les dejo un regalo del Ministro de Salud Pública de Israel a mi abuelo, Dr. Ramón Carrillo, como Ministro de Salud de Argentina. Jerusalem, 1954.”— Ramón Carrillo on Twitter Link Ramón Carrillo on Twitter

El presidente de la DAIA dio por terminada la polémica sobre la figura de Carrillo, tras reunirse con su nieto Facundo Carrillo quien además es Secretario de Atención y Gestión Ciudadana del Gobierno de la Ciudad y está al frente del operativo de hoteles porteños para quienes volvieron del exterior y debieron hacer la cuarentena por el COVID 19.

Facundo llevó a la DAIA una placa conmemorativa que el Estado de Israel le entregó a su abuelo y que hecha por tierra las acusaciones de las que fue víctima. "No hay un sólo escrito de él" que demuestre admiración por el nazismo, y dijo que su familia había recibido esta "falsa noticia con mucho dolor".

Ante la noticia de la posible inclusión del prestigioso médico en un nuevo billete, el Centro Simon Wiesenthal había asegurado en un comunicado que Ramón Carrillo había sido "admirador de Hitler" y hasta la embajadora de Israel en Argentina había opinado al respecto.

“Cuando decimos "Nunca más" refiriendo al Holocausto, no hace sentido conmemorar alguien que, por lo menos, fue un simpatizante con este ideología”— Galit Ronen on Twitter Link Galit Ronen on Twitter

Luego de reunirse con el nieto de Carrillo el presidente de la DAIA salió a aclarar algunos puntos y cruzó fuerte al Centro Simón Wiesenthal: “La información del Centro Wiesenthal no siempre está fundada. Hay muchos miembros del consejo directivo que hoy estaban on fire con este tema, y yo no desconfío de ellos, yo digo que estudiemos esto y que si tenemos que salir salimos.“Yo no tengo ningún problema en salir a condenarlo, pero queremos ser serios. En Argentina necesitamos seriedad en la información porque sino perdemos capital todas las instituciones”.

El dirigente de la colectividad judía provecho para decir: “Pedimos prudencia para salir a condenar en un momento de pandemia, donde hay una parte manifiesta de Ramón Carrillo, que tiene más de 200 hospitales a su nombre en el país, que fue un hombre que trabajó contra las viruelas, contra la peste bubónica, que fue un excelente sanitarista, que ayudó a aumentar la expectativa de vida de los argentinos. No se puede salir a condenarlo sin tener la verdad de la investigación histórica. Yo no he visto que esté acreditado que era nazi”, añadió Knoblovits, y agregó: "Hay una placa entregada por el Estado de Israel en 1949 a Ramón Carrillo, creo que eso desmiente algunas cosas”.