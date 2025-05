Más allá de su actividad en política, Gabriela Cerruti es periodista y escritora. De hecho ‘El veneno del poder’ no es su primer libro sino que es el octavo. La diferencia sustancial es que este es una novela.

Claramente muchos pueden suponer que agarró algunas cosas de la realidad que conoció tanto en su trabajo legislativo como en la Casa Rosada para conformar algunos de los personajes de su novela. Pero personajes poco descriptibles como Ignacio Ortelli ponen en duda que se trate de una novela, tal como la propia autora explicó cientos de veces.

Y Ortelli no es el único impresentable, Eduardo Feinmann también dijo al aire, como si ser ignorante fuera algo para vanagloriarse, que no pensaba leer el libro, que le hicieran un resumen. Por lo que la autora no pudo hacer más que burlarse.