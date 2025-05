Mientras el escándalo rodea a la memoria de Diego Armando Maradona, por lo que sucede en torno al juicio por su muerte, y por los dichos de Verónica Ojeda sobre Javier Milei, un valioso gesto del ídolo popular cobró protagonismo en las últimas horas.

El actor Dante Mastropierro, conocido como el Negro Pablo, rememoró un gesto solidario de Diego Maradona al recordar una importante donación que hizo al comedor comunitario "Pancitas Llenas".

"Maradona me donó 200 pares de zapatillas antes de morir. Él hacía sus cosas, no quería que digan, yo lo digo ahora porque El Diego no está más. Yo tuve una llamada virtual y me dijo: 'yo te voy a seguir ayudando'", contó Matropierro.

"Estuvo viendo Crónica, que nos venía a hacer una nota porque teníamos casi dos cuadras de gente. Nosotros ahí atrás de un nylon, ayudando a la gente, arriesgando la vida, mi familia, mi mujer, mis hijos", comentó en el stream de El Cartel.