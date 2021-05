Luis Majul volvió a convertirse en el hazmerreír de las redes sociales y los programas de televisión luego de un infortunio que se vivió durante la entrevista al ministro de salud Fernán Quirós.

El conductor de LN+ le pidió al funcionario porteño que espere a la tanda publicitaria para continuar con la entrevista que le hacían desde la vía pública. Como el clima no ayudaba, le pidió que "no tomara frío". Lo que hizo estallar a Quirós, que sabía que no tenía forma de guarecerse mientras esperaba.

"No tomes frío pero vamos a una pausa y si vamos a una pausa voy a tomar frío, boludo", se escuchó desde el móvil que todavía tenía el micrófono abierto.

La entrevista siguió como si nada, pero un usuario captó el momento y lo subió a las redes sociales.