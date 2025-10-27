El Ministerio de Transporte anunció una actualización de su plataforma digital con el objetivo de hacer más ágil y sencilla la gestión de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). La iniciativa busca facilitar los trámites para los conductores, reduciendo tiempos de espera y simplificando la interacción con el sistema.

Con la renovación del sitio web, los usuarios podrán acceder a información clara sobre los requisitos, turnos y documentación necesaria para cumplir con la VTV. La apuesta por herramientas digitales busca no solo agilizar los procesos, sino también fomentar una mayor participación y cumplimiento de las normativas de seguridad vial.

Cómo es la página que busca agilizar el trámite de la VTV

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, bajo la dirección de Martín Marinucci, renovó la página web de la VTV, incorporando una navegación más ágil y nuevos servicios digitales.

La plataforma, accesible en https://vtv.gba.gob.ar/, permite gestionar turnos, consultar el historial de verificaciones, revisar vencimientos y acceder a toda la información necesaria desde un perfil personalizado único.

Entre las novedades, la web ofrece un servicio digital de atención personalizada, que agiliza la gestión de consultas y turnos, proporcionando respuestas actualizadas a los usuarios. Además, quienes utilicen la plataforma podrán consultar un mapa interactivo con la ubicación de todas las plantas oficiales, facilitando la planificación y el acceso a los servicios de manera más cómoda y eficiente.