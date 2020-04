Rodríguez Saráchaga 636 on Twitter

Mientras los presos y el Estado discuten sobre mejores condiciones para los detenidos, algunos aprovechan la situación para hacer pedidos increíbles.

Como el de estos familiares de un chico de 23 años que está preso por haber asesinado a dos personas pero que según sus familiares tiene derecho a estar con prisión domiciliaria a pesar de haber cometido dos homicidios.

La señora asegura que "todos somos seres humanos y no por estar preso no son seres humanos" y tiene razón, pero ese ser humano mató a dos personas... no tiene remate.