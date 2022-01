"No la conozco a la mujer, no sé qué pensar porque no me lo merezco ni yo ni otra persona, cuando vi el video pensé que era un fantasma, lo único que pido es justicia porque yo no me meto con nadie", sostuvo un aun sorprendido e indignado Jonatan, el hombre en situación de calle que recibió la agresión de una mujer que le incendio el improvisado refugio donde pasaba la noche.

"No me quedó nada, tenía colchón, ropa, me quedé con lo puesto", sostuvo Jonatan quien habló con los medios que lo abordaron, y señaló que es huérfano, no tiene documentos y no recibe ayuda gubernamental.