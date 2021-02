Emanuel Respighi on Twitter

El mensaje de Verónica Ressia a través de la pantalla del Canal 26 no sólo denota ignorancia sino que además atenta claramente contra la salud pública.

Esta señora que no tiene ningún tipo de instrucción en temas médicos recomendó sin ponerse colorada que la gente no se vacune. Según Ressia la solución es enfermarse para producir los anticuerpos, para lo cual claramente no tuvo en cuenta a los más de 48 mil argentinos que murieron víctimas de este virus ni las más de 2 millones 200 mil víctimas a nivel mundial.

Ressia además intenta desprestigiar a The Lancet hablando de publicaciones anteriores y desconociendo que la revista cientìfica no opina sobre los estudios que publica sino que simplemente se limita a hacer públicos los datos que recibe.

Por suerte las redes le contestaron.

