Un móvil de C5N desenmascaró a este abogado que en muy pocos minutos demostró una falta de seriedad importante.

Luli Trujillo y Diego Iglesias se cruzaron con el letrado, Martín Giménez, que comenzó sus declaraciones realizando afirmaciones falsas como: "El que grabó el video y se lo vendió a C5N, es un policía, yo tengo la foto, después si quieren se las paso."

Ante esto Trujillo frenó: "¿Por qué acusa al canal de comprar el video, cuando comenzó a circular en redes antes que lo publique el propio canal?"

"No bueno, lo de que compró realmente no lo sé. Lo dije pero ahora mismo te digo que es algo en potencial.", respondió el abogado y agregó irónico "Si quieren cambio el relato para como ustedes les convenga."

Diego Iglesias le contestó: "No para nada. Nosotros no queremos que usted cambie ningún relato. De hecho usted ahora se vio a forzado a cambiarlo porque dijo algo que no es. No hace falta que nosotros hagamos absolutamente nada al respecto."

"Le parece que está mal el accionar de la policía, siendo que hay un decreto vigente." preguntó Iglesias a lo que abogado contestó: "Todo el circo que hicieron para intentar validar el decreto este que es inconstitucional. La verdad es terrible lo que están haciendo con lo chicos. Yo me veo impedido de mandar a mis chicos a la escuela es terrible. Este país se está convirtiendo en Cuba. Realmente es un mamarracho, donde tenemos un gobierno nazi."

Iglesias lo cortó y le dijo: "Le está faltando el respeto a las víctimas del Holocausto, llamando nazi a este gobierno. La verdad que debería tener algún tipo de límite. Debería manejar un poco mejor el léxico teniendo en cuenta que usted es un letrado."

"No yo lo manejo como quiero, si no te gusta podés cortarme.", contestó Giménez en tono provocativo, la reacción de los conductores fue darle la derecha y dar por terminada la charla.