Un violento accidente múltiple se produjo este viernes por la tarde en el puente interprovincial General Manuel Belgrano, dejando un saldo de seis personas heridas y al menos un muerto, según confirmaron fuentes oficiales.

Según informó El Litoral, el fallecido fue identificado como Juan Carlos Pérez, de 57 años, quien circulaba en moto hacia su trabajo en Resistencia, Chaco. Tras ser embestido por el camión, quedó atrapado debajo de otro vehículo y sufrió heridas de extrema gravedad.

Todo comenzó con un llamado desesperado al 911, con el que informaron que había personas atrapadas entre los autos y la situación era crítica. Un camión de la Jefatura de la División Bomberos de Resistencia llegó al lugar y los rescatistas encontraron una escena caótica.

Entre los hierros retorcidos, lograron identificar a varios heridos, que fueron asistidos de inmediato y trasladados en ambulancias al Hospital Perrando.