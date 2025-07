Al parecer Daniel Parisini, más conocido como el inefable Gordo Dan, desconoce el movimiento 'Black lives matter" y asegura, sin ponerse colorado, que en los años 80 en los Estados Unidos había solucionado el problema del racismo.

Pero lo más interesante es tal vez el ejemplo que usó para afirmar tal pavada ya que, este curioso sujeto, afirmó que eso ya podíamos verlo en Rocky, que no tenía problemas con Apollo.

El tema es que no fue un chiste, no fue una broma, al tipo claramente le cuesta distinguir entre la realidad y la ficción y asegura que “la amistad” entre los boxeadores en la película demuestra que no había racismo en los Estados Unidos.

Como no podía ser de otra manera, las redes encontraron otros ejemplos de este estilo.