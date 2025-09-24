Mataron a tres mujeres
El gobierno bonaerense apuntó contra "una organización narco" que "opera desde CABA"
"Cayeron en la trampa de una organización trasnacional de narcotráfico", aseguró el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, mientras avanza la investigación del triple femicidio en Florencio Varela.
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, dio detalles sobre la investigación del triple femicidio y confirmó que los cuerpos hallados son de las tres chicas que estaban desaparecidas desde el viernes pasado en Ciudad Evita, en La Matanza.
Las víctimas son: Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15
Alonso sostuvo que las víctimas "cayeron en la trampa de una organización trasnacional de narcotráfico" y precisó que la banda criminal "opera desde CABA".
El funcionario bonaerense responsabilizó por el crimen a una banda narco instalada en la villa 1-11-14 de la ciudad de Buenos Aires y consideró que se trató de un "ajuste de cuentas".