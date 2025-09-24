El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, dio detalles sobre la investigación del triple femicidio y confirmó que los cuerpos hallados son de las tres chicas que estaban desaparecidas desde el viernes pasado en Ciudad Evita, en La Matanza.

Las víctimas son: Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15

Alonso sostuvo que las víctimas "cayeron en la trampa de una organización trasnacional de narcotráfico" y precisó que la banda criminal "opera desde CABA".

El funcionario bonaerense responsabilizó por el crimen a una banda narco instalada en la villa 1-11-14 de la ciudad de Buenos Aires y consideró que se trató de un "ajuste de cuentas".

