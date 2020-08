Carlos Maslatón llamó mentiroso a Gustavo Sylvestre y eso marcó el fin de la charla que había empezado con el analista liberal tratando de explicar por qué para él en la Argentina hay una dictadura.

Maslatón, aseguró sin ponerse colorado, que el 20 de marzo hubo un auto golpe en el que Alberto Fernández se arrogó la suma del poder público instaurando una dictadura.

Los argumentos de Maslatón se caían por su propio peso y hasta llegó a pedir que el Gobierno debería sincerarse e imponer el Estado de Sitio y desafió a que lo detengan.

El delirante también aseguró que la idea es imponer un sistema comunista de corte maoísta.

Y ahí se metió en el tema por el que lo entrevistaron que fue el de promocionar los bares y restaurantes clandestinos a los que primero dijo que no había ido pero terminó diciendo no sólo que va sino que no pide descuentos sino que paga de más.