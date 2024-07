El colectivo Periodistas Argentinas, con una conferencia de prensa realizada en sala del Senado, dieron a conocer los testimonios de 19 víctimas de acoso sexual por parte del periodista Pedro Brieger.

"Lo que pasó ayer fue una reparación, espero que él pida disculpas", indicó Gisela Busaniche, una de las denunciantes. "Esto tiene que servir para terminar con la cultura del acoso", agregó en declaraciones radiales.

En ese sentido, Busaniche explicó: “Estuvo durante años en mi mente, yo cada vez que podía lo decía, con el tiempo fui diciéndolo mas, pero quedaba ahí no lo decía públicamente”. Y agregó: Al contarlo, me siento aliviada". "No queremos que le pase a nadie más", remarcó.

En la denuncia contra el reconocido periodista de temas internacionales en la TV Pública y C5N, publicaron un informe llamado: “La cultura del acoso: punto y aparte”.