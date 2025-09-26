Un extraño objeto sorprendió a una comunidad entera en la provincia de Chaco, donde los vecinos se manifestaron preocupados luego de que el mismo cayera desde el cielo en un campo de la zona de Puerto Tirol.

El objeto claramente metálico y de color negro generó asombro en todos los vecinos de esta zona rural, quién es automáticamente llamaron a las autoridades para que investigaran el hecho.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el caso se registró cerca de las 18:30, cuando efectivos de la División Bomberos de Resistencia y agentes de la Comisaría Puerto Tirol se acercaron al predio rural.

Allí, personal especializado de la Sección Explosivos revisó el objeto y confirmó que no contenía ningún material combustible ni presentaba riesgos visibles.

A modo preventivo, las autoridades dispusieron un perímetro de seguridad de 30 metros alrededor del artefacto, mientras continúan las tareas para establecer la procedencia del objeto, que, por sus características, sería un artefacto vinculado a la industria espacial.