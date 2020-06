La periodista de TN Cecilia Insinga sufrió un intento de asalto en Villa Madero y tuvo que relatar en primera persona el hecho del cual fue protagonista.

La mujer de Brancatelli se acercaba al corte en Autopista Riccheri y General Paz, en reclamo de seguridad por un fumigador que fue baleado el miércoles por la noche en un barrio popular de la zona y fue abordado por un hombre de campera negra con un cuchillo en la mano. Afortunadamente, un camionero que vio la situación la ayudó.

"Estábamos parados, era imposible acceder. Por lo cual, decidimos con nuestros compañeros dejar los autos en la subida de la Ricchieri en un terraplén y subir caminando. Los camarógrafos me pasaron su ubicación porque llegaron antes. Yo llegué sola, intenté subir y cuando lo estaba haciendo una persona que me vio se me vino encima para querer robarme, sacó un cuchillo y yo salí corriendo".

"En el momento que pasó me dijeron si quería volverme pero yo ya estaba acá. Esta es nuestra vocación de servicio y es importante mostrar lo que está pasando", reflexionó Cecilia desde el móvil.