Tomás Dente presentó la noticia hablando del "pobrecito" de Reinaldo Wabeke hasta que le recordaron que estaba preso porque le encontraron 5 kilos de cocaína y se limitó a presentar el audio en el que Reinaldo cuenta los pesares que está pasando en el penal de Coronda.

La justicia le denegó la excarcelación y Reinaldo mostró toda su frustración y las ganas de no seguir viviendo. Me dan ganas de matarme y me tomo la pastilla para poder dormir. También se acordó de todos los que lo abandonaron.