Melina Moriatis es una influencer de viajes que suele contar historias desde su cuenta de Instagram sobre todo desde lugares exóticos y siempre hablando con la gente local.

Esta vez, estando en Londres, se cruzó de casualidad con un excombatiente inglés de Malvinas que le contó su experiencia y lo que sintió al ser enviado al otro lado del mundo a cambio de nada. Incluso el hombre vio morir a su mejor amigo.

Esta parte de la historia es de la que menos se habla pero también los ingleses mandaron a chicos a combatir a un terreno hostil y hoy esos chicos son hombres y muchos consideran que las islas deben regresar a las manos de su legítimo dueño y en todo caso repatriar a los 1500 kelpers que allí viven.

Segun cuenta Melina "al final de la charla me pidió perdón con los ojos llenos de lágrimas y un abrazo sincero".

Y ya que estaba en el tema y en Londres se puso a preguntarle a la gente de a pie si las islas deberían ser británicas o argentinas.