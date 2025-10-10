El emotivo testimonio de un soldado británico que considera que las Malvinas son argentinas
Hay una parte de la historia de la guerra de Malvinas que tal vez es la menos contada. Lo que vivieron los británicos que fueron enviados a defender unas islas al otro lado del mundo y que no tuvieron nada a cambio.
Melina Moriatis es una influencer de viajes que suele contar historias desde su cuenta de Instagram sobre todo desde lugares exóticos y siempre hablando con la gente local.
Esta vez, estando en Londres, se cruzó de casualidad con un excombatiente inglés de Malvinas que le contó su experiencia y lo que sintió al ser enviado al otro lado del mundo a cambio de nada. Incluso el hombre vio morir a su mejor amigo.
Esta parte de la historia es de la que menos se habla pero también los ingleses mandaron a chicos a combatir a un terreno hostil y hoy esos chicos son hombres y muchos consideran que las islas deben regresar a las manos de su legítimo dueño y en todo caso repatriar a los 1500 kelpers que allí viven.
Segun cuenta Melina "al final de la charla me pidió perdón con los ojos llenos de lágrimas y un abrazo sincero".
Y ya que estaba en el tema y en Londres se puso a preguntarle a la gente de a pie si las islas deberían ser británicas o argentinas.