Messi y Charly tuvieron un encuentro cercano y las redes sociales no paran de hablar de eso, ya que el astro de la música y el astro del fútbol se mostraron juntos en el Monumental

Charly asistió al partido ante Venezuela en el que Argentina venció por 3 a 0, y disfruto del encuentro desde la platea como un hincha más.

Al finalizar el encuentro, el músico fue a la zona de prensa donde se lo vio junto a los jugadores. Incluso, en un video siguiendo a Messi luego de dar declaraciones a los periodistas.

Hay una imagen muy emotiva de un saludo final entre el capitán de la selección y el héroe del rock nacional donde se dan la mano y Charly le dice: “Que dios te bendiga”.