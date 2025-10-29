La mediática Zulma Lobato reveló que se encuentra "al borde del desalojo" porque el propietario de su vivienda le exige un alquiler de $400.000, mientras que su ingreso mensual apenas alcanza los $358.000.

Según contó, vive sola con su perrita caniche toy de 12 años, a quien considera su familia, y aseguró que necesita apoyo económico. "Siento que la única manera de poder pasar este momento de mi vida es con una pareja, un señor de más o menos 40 años que me ayude económicamente", expresó en diálogo con El Destape.

Además, Zulma Lobato explicó que perdió la visión de su ojo derecho tras ser atacada con gas pimienta durante un robo. La operación cuesta cinco millones de pesos, cifra que no puede afrontar. "Si mil personas colaboraran con cinco mil pesos, podría costear la intervención", afirmó.