El día de Pascua se acerca y por eso los argentinos, para ganarle a la inflación, intentan encontrar ofertas para comprar los huevos de chocolate ya que los precios registran un fuerte aumento en comparación con el año pasado.

Por este motivo, en LN+ intentaron encontrar ofertas. Sin embargo, cuando el cronista de la señal de noticias intentó mostrar una posibilidad, desde el estudio detectaron una trampa y expusieron al comerciante con una cuota de humor.

“El huevo de 25 gramos, 1200 pesos. Pero tenes una promo de 3x4500”, informó el notero. Ante la repregunta de Marina Calabró, aclararon la oferta al indicar que cada uno vale 1500 pesos. “Igual no me hiciste precio, me cobraste el precio de la unidad”, le reprochó con buen tono.