El doloroso crimen de Morena Dominguez provocó la indignación de vecinos y habitantes de Lanús, que se convocaron y manifestaron para reclamar justicia por la niña de 11 años.

Entre los asistentes a la marcha se encontraba Daiana, quien además de ser mamá de tres chicos que asisten a la escuela Almafuerte, también contó que asistió a la víctima y habló en C5N.

"La encontré en un estado de inconciencia, media hora después de lo que había pasado. No tenía pulso. Cuando la vi, la bajé de la mesa, la puse en el piso y le empecé a hacer RCP hasta que llegó la ambulancia. Una vez que llegaron le hicieron RCP, la entubaron para pasarle oxígeno y la trasladamos en el hospital Evita. Fui con ella para ayudar a los médicos", relató la mujer.

Durante el diálogo, explicó que ella llegó al establecimiento educativo a las 8, ya que llevó a su niño más chico al jardín: "Soy enfermera recién recibida. Cuando voy a ver me encuentro con una mamá que me pide que entre. No pensé que era tan grave, ya que estaba en un estado crítico. Pienso que si la ambulancia llegaba antes, hubiera sido distinto".