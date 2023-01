El padre de Lucio Dupuy, el niño asesinado por su propia madre y su pareja en noviembre de 2021 en la ciudad de Santa Rosa, habló con C5N.

En la entrevista con el programa “Argenzuela, Cristian Dupuy reconoció que “todavía se le revuelve el estómago de la culpa” por lo que pudo haber hecho por su hijo y "no lo dejaron".

"Acá hubo una cadena en la que me siento involucrado. Pienso que pude haber hecho cosas que no me dejaron hacer", dijo Cristian Dupuy.

En ese sentido, volvió a reprochar la decisión de la justicia de darle la tenencia a la madre cuando se separaron. Por este motivo, dijo que que siente mucha "incertidumbre" por el veredicto de los jueces darán a conocer el próximo jueves y dijo que espera que "se haga justicia".

"Va a ser un día importante para nosotros y para la población. Necesitamos el apoyo de la gente que en todo este tiempo fue muy grande y nos ayudó para salir adelante", expresó.

Además, el padre del menor, manifestó que un fallo favorable de la justicia le permitirá a él y a su familia hacer el duelo "que no pudieron hacer en estos años".

"Va a ser una manera de soltar todo esto y dejar ir. Esperamos que se haga justicia y que sea lo que nosotros pedimos", indicó.