Si bien en Argentina los antivacunas es un grupo mínimo y sin representatividad sigue habiendo casos de personas que no confían en la ciencia y se niegan a ponerse una vacuna que puede salvarles la vida.

Lo más peligroso de esta gente es que militan su postura y tratan de convencer a amigos y familiares de no vacunarse con historias fantásticas sobre supuestos efectos colaterales.

Claro que sus argumentos se caen cuando se hace notar que ya se aplicaron más de 9 mil millones de dosis en el mundo sin esos presuntos efectos.

Pero el doctor Fitz Maurice decidió difundir este mensaje del hermano de una paciente que le pide con desesperación que ayude a su hermana, se insulta a sí mismo diciendo que fue un "boludo" por recomendarle no vacunarse y busca, ahora, soluciones mágicas.

El especialista compartió la captura de pantalla de un mensaje de WhatsApp de una persona que le pedía ayuda: "Mi hermana no está evolucionando bien. Los médicos dicen que el oxígeno es muy bajo aún con el respirador y dada vuelta. Me siento muy culpable por haberle dicho que no se vacune. ¿Si le doy ya una vacuna la ayudará? Doctor, no quiero que se muera mi hermana. Fui un boludo, pero necesito que me ayuden. ¡Por Dios!".

Consultado por los medios tras la publicación del mensaje el Dr. Fitz Maurice consideró que “Esta negación a las vacunas tiene que ver, inicialmente con ignorancia, hecho que ocurrió en la primera oleada; luego llegó de parte de gente que se opone a todo, no importa cuál sea la evidencia, y ese porcentaje de gente existe en la mayoría de los países. Por suerte, en la Argentina, no fueron demasiados porque la gran mayoría de la población aceptó las vacunas, aunque esa pequeña minoría es ruidosa y quiere llegar a sobresalir yendo en contra de las mayorías”.

Si bien este tipo de situaciones se viven casi a diario el profesional contó que “Este último mensaje que recibí fue el más categórico de todos los que recibo por el fuerte arrepentimiento del antivacuna. Me lastimó mucho la frase preguntando si podía vacunar ahora a su hermana, porque eso muestra desesperación y al mismo tiempo quería de alguna manera tratar de calmar su conciencia por haber convencido a su hermana que no se vacune”.

La mujer, hermana de la persona antivacuna, tiene 53 años y hace varios días que está intubada y en estado crítico. “Al publicar esta información, más que nada pensé en la toma de conciencia que esto generaría. Sin ir más lejos, una vez publicada la captura de pantalla me escribe una persona por mensaje privado, contándome su historia, que en un momento fue militante antivacuna y me dijo que cuando comenzó todo él se encargaba de convencer a su entorno para que no se vacune, hasta que después se enfermó uno de sus hijos; me escribió para decirme que se sentía muy identificado con lo que le pasa a esta persona”, termina el médico.

Fuente: tiempoar.com.ar