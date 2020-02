Hace exactamente treinta días a Fernando Báez Sosa le arrebataban la vida un grupo de violentos en la puerta de un boliche en Villa Gesell. “Necesitamos gente que pida justicia porque si nadie hace nada todo sigue igual”, le dijo a la prensa Julieta, la novia del joven asesinado. Minutos antes de las 18 brindó unas palabras a la prensa.

Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (19), Luciano Pertossi (18), Ayrton Viollaz (20), Matías Benicelli (20), Lucas Pertossi (20), Enzo Comelli (19) y Blas Cinalli (18), son los ocho rugbiers que enfrentan una pena de prisión perpetua. Ayer, la fiscal Verónica Zamboni decidió imputar a los ocho rugbiers detenidos por el hecho como coautores del asesinato

"Hoy todos somos Fernando" rezan los carteles en la marcha. Familiares de amigos, amigos, se juntaron con otros ciudadanos que piden Justicia y el fin de la impunidad. “Espero que después de hoy algo le haga click en la cabeza a la gente” exigió la novia de Fernando. “Mi hijo está destrozado. No cae a tierra. No puede entender que no va a ver nunca más a su amigo. Lo único que quiere es que se haga justicia” dijo la madre de un amigo del joven.

La marcha sucede en las puertas del Congreso y está previsto que se digan unas palabras porque hay montado un escenario.