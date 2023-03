“Me costó mucho volver a sonreír. Quiero ser feliz”, expuso.

Hay muchos medios que me llaman si parar. Hace dos días que no puedo comer, que no puedo dormir. Quiero que sepan que después de cada entrevista que doy, quedo destrozado”, indicó Benvenuto en el video que compartió estar tarde C5N.

“Fue muy difícil para mí reconstruirme como persona y a ese niño que soy. Para convertirme en este adulto que soy, hubo todo un equipo de terapeutas y el camino fue muy largo”, dijo en el video y en un descargo previo que escribió.

“La última herramienta que me quedó fueron los medios, así por lo menos yo podía tener justicia social o la justicia verdadera. Creo que ahora están todos encima de una sola persona, que todos ya saben quién es. Están centrados ahí, pero yo vengo batallando junto a mi abogado en un montón de casos y me duele un montón que quieran usar solo ese nombre para tener la primicia”

Lucas Benvenuto habló de la denuncia por abuso sexual que presentó contra Jey Mammón en 2020 por hechos cometidos cuando el conductor de Telefe tenía 32 años y él 14.