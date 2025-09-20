El desagradable video misógino que subió la empresa Shell a sus redes por el que tuvieron que pedir disculpas

Es difícil de creer que alguien en estos tiempos pueda considerar "gracioso" este tipo de contenido. Tampoco es fácil de entender cómo a alguien se le puede ocurrir semejante contenido, presentarlo, que se lo aprueben, filmarlo, editarlo, publicarlo y que a nadie de todas las personas por las que pasó les haya hecho ruido. La única opción es que haya sido con el único objetivo de ser virales.

La empresa ensayó una especie de disculpa por la repercusión que había tenido pero no solo quedó corta, ya que no pudieron explicar lo motivos sino que las excusas generaron más indignación aún que el video.