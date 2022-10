El curioso manual del INADI para periodistas que viajen al Mundial de Qatar

Los periodistas que viajen a realizar la cobertura del Mundial de Qatar ya tienen su manual de recomendaciones, realizado por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y el INADI.

Las 21 páginas de las que consta el documento, disponible en la página del organismo, busca promover el impacto positivo de las coberturas y evitar la reproducción de prejuicios, la información falsa y la vulneración de derechos.



En su desarrollo se abordan cuatro ejes: racismo y xenofobia, violencia en el juego, discriminación y género y diversidad sexual.

Para la primera recomiendan que no se caractericen a los futbolistas afroamericanos o africanos como "negros" o de "piel oscura" y evitar frases como "hechos negativos o prácticas ilegales o clandestinas".

El segundo eje consta de la violencia en torno al fútbol. Allí solicitan no decir dichos que promuevan agresiones contra los protagonistas o cuerpos arbitrales e, incluso, la difusión de imágenes violentas. Pero lo más curioso es que además sugieren que no se utilicen canciones como "Brasil decime que se siente" ya que es "un canto agravante que los hinchas les recuerden a los fanáticos rivales su 'paternidad'".

Para el tercer eje, discriminación y género, manifiestan la necesidad de no utilizar insultos como “así de gordo no puede saltar ni correr” o “está más pendiente de la peluquería que de entrenar”. Por último, el cuarto eje refleja las expresiones que no deberían utilizarse ya que ponen en cuestión la diversidad sexual de la persona. Una de ellas por ejemplo “hoy se espera ver un equipo de hombres, bien plantado, que demuestre su hombría”.

Por último, cuando se muestran las fuentes consultadas, se puede observar que de las ocho, tres pertenecen a información sacada de Wikipedia lo que hace aun más insólito su publicación por la falta de datos exactos que tiene el sitio al permitir que cualquier persona modifique su contenido.