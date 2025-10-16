El comerciante que quiso tener un gesto solidario y se sorprendió con la falta de empatía de algunas personas
Como cada vez menos gente está pudiendo comprarse ropa este comerciante decidió sacar a la calle percheros con prendas que por pequeñas fallas o porque estaban fuera de temporada no podría vender, para regalársela a la gente que la necesita.
¿Quién dijo que todo está perdido? Este comerciante demostró que al menos se puede intentar hacer algo por los más necesitados.
Así fue que el hombre anunció que sacaría a la calle unos percheros con ropa que ya no podrá vender para que la gente que la necesite pueda llevársela sin costo alguno.
Pero más allá del hermoso gesto que tuvo y el agradecimiento de las personas a las que pudo ayudar, el comerciante marcó una clara diferencia entre los que realmente necesitaban la ropa y con mucho respeto le preguntaba si se podían llevar algo, y otros vecinos de clase media, a los que el conoce y sabe que pueden comprarse ropa que, como si se tratara de una oferta, pasaban y se llevaban de a tres prendas, dejando menos para los que realmente la necesitan.