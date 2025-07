Apenas escuchó el nombre de Javier Milei, la señora empezó a insultarlo con todo lo que se le ocurrió.

La primera reacción de esta señora que claramente es de otra generación cuando la sexualidad podía ser tomada como un insulto, fue pedirle a la cronista que no le hablara de ese “puto” para después aclarar que le enferma y por si no quedaba claro agregó que no lo podía ni ver y que lo odiaba. Y ya que estaba le mandó otro palo a la ministra Bullrich.

La señora, de 83 años, dejó en claro que ella no puede salir a trabajar y para rematar tomó palabras del amigo del presidente y titular de Andis, Diego Spagnuolo, como si fueran de Milei y remató asegurando: “Como se ve que sos puto y que no vas a tener hijos”