Emocionante Show
El canto contra Milei en el Festival ¡Falklore! tras el show de Milo J
Ante un público mayoritariamente joven, la primera edición del homenaje al folklore que realizó FA!, el programa de Mex Urtizberea, fue emotivo. Tras la participación de Milo J y Cuti Carabajal, la multitud cantó contra Milei.
“La patria no se vende…”, atronó en el Movistar Arena en el Festival Falklore que realizó el programa que conduce Méx Urtizberea.
Fue tras la participación de Milo J, a quién el Gobierno le prohibió presentar su disco en la exESMA en febrero de este año.
La pucha con este pendejo…
Milo J volvió a emocionar con su versión de La pucha con el hombre, canción en la que invitó al escenario a Cuti Carabajal, su autor.
Además, Soledad Pastorutti, Teresa Parodi, Roberto y Peteco Carabajal, Campedrinos, y Julián Kartún, entre otros artistas hicieron delirar y emocionar a los espectadores con sus participaciones.