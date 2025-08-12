“La patria no se vende…”, atronó en el Movistar Arena en el Festival Falklore que realizó el programa que conduce Méx Urtizberea.

Fue tras la participación de Milo J, a quién el Gobierno le prohibió presentar su disco en la exESMA en febrero de este año.

La pucha con este pendejo…

Milo J volvió a emocionar con su versión de La pucha con el hombre, canción en la que invitó al escenario a Cuti Carabajal, su autor.

Además, Soledad Pastorutti, Teresa Parodi, Roberto y Peteco Carabajal, Campedrinos, y Julián Kartún, entre otros artistas hicieron delirar y emocionar a los espectadores con sus participaciones.