Un hecho escabroso ocurrió en la localidad de Vedia con este joven que fue brutalmente torturado y mutilado por sus patrones de estancia.

El muchacho, oriundo originalmente de Junín, denunció crueles vejámenes por parte de sus patrones lo torturaron física y psicológicamente de una manera brutal.

Agustín, de 20 años, habló con un medio local y contó todos los detalles del calvario que tuvo que atravesar luego de que sus dos jefes lo acusaran injustamente de robarles.

En la charla aseguró que lo golpearon, lo mordieron, le apuntaron con un arma, lo amenazaron con que lo iban a hacer desaparecer en un tanque de cal viva. Luego le dijeron que lo mataban si hablaba o los denunciaba.

Lo peor de todo es que después de la feroz paliza, lo subieron a su vehículo y pusieron toallas en el asiento de atrás para que no les manchara el tapizado con la sangre. Incluso, antes de dejarlo en su casa de Junín, le dieron dos pastillas de "diclofenac" y le aconsejaron que se dé una ducha con agua caliente".

Esto saca a la luz el total nivel de impunidad con que se manejan muchas veces en estos ámbitos donde la explotación laboral es moneda corriente.

Por lo pronto, a pesar que se hicieron allanamientos donde se secuestraron jeringas, precintos, y varios elementos utilizados para la tortura del joven, el juez de garantías no ordenó la detención de los acusados aunque sí una prohibición de acercamiento para el muchacho de 20 años. De todas maneras, ambos siguen en libertad.