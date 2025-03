Nicolás Márquez, biógrafo y amigo de Javier Milei, vuelve estar envuelto en un episodio escandaloso. El escritor, denunciado por abuso sexual contra su hija, atropelló a un joven motociclista en Mar del Plata el 28 de enero pasado.

Márquez, intentó sobornar a Santiago Luis -así se llama la víctima- pero en cambio fue denunciado por el accidente, y por darse a la fuga, incluso evitando someterse al control de alcoholemia.

En diálogo con Jorge Rial en C5N, Santiago contó. "Me chocó de atrás en Colón, que son tres carriles y no había nadie. Él venía a 80, 90 km por hora. No se qué venía haciendo. Nunca paró".

"Un chico lo alcanzó cuando se fugó, y lo increpó porque se iba", agregó. Y detalló: “Estaba muy ido el tipo, algo consumió, me llevó a un costado y quiso arreglar. No sé cómo te choqué me decía y la novia le sugería ‘decile que se te reventó la rueda y lo chocaste’”.

La causa se cerró en un par de días, y en plena feria.