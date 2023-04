Jey Mammon regresó a la Argentina luego de su viaje a España, y la denuncia en su contra por abuso sexual volvió instalarse en los medios.

Y desde Socios del Espectáculo revelaron nuevos audios de Lucas Benvenuto a Jey Mammon, en los cuales hace referencia a la posibilidad de ir a verlo en El Champán las Pone Mimosas, obra de teatro que Mammon protagonizó en 2016.

"No sé si voy a ir a ver la obra porque no soy fanático del teatro pero sí tuyo. No te olvides que soy tu primer admirador, desde las fiestas GH ¿cómo era? Hasta yo me olvido de los nombres de las fiestas que hacías. En fin, te quiero ver a vos, es lo que más quiero, y me recoparía verte en acción, haciendo lo que más te gusta”, afirma en los audios.

En otro fragmento, el joven denunciante le confirma que podrían verse antes de la función teatral. "Igual nosotros dos ya estamos igual acostumbrados a esto de colgarnos, creo que por eso nos pasa lo que nos pasa mutuamente. Creo que somos un toque colgados los dos y nos entendemos. Jey, te quiero ver antes, obvio. Te quiero llenar de besos y hacer el amor y quiero que me des mi cadenita”, cerró