Después de atravesar un problema de salud con desmayo en el estudio incluido, Mercedes Ninci volvió a hacer su trabajo en tribunales con la misma actitud de siempre: la falta de respeto.

En lo que puede ser considerado como un acoso, la periodista se subió con la cámara prendida al ascensor de Comodoro Py para acosar con preguntas a Sofía Pacchi, asesora de la primera dama que en realidad estaba yendo a declarar por la causa de los ataques misóginos de Fernando Iglesias y Waldo Wolff.

El abogado de Sofía, Fernando Burlando, trató de explicarle en buenos términos a Ninci que ella no iba a hablar y que no estaban ahí por la causa del cumpleaños de Fabiola pero a Ninci no pareció importarle y la siguió hasta la puerta misma del tribunal diciéndole que tenía que pedir disculpas.

Hay maneras y maneras de ejercer el periodismo y ésta no es la buena manera. Los tribunales no son un lugar público, la mujer claramente no quería hablar y tirársele encima con la cámara prendida no hace a las buenas prácticas de la profesión.