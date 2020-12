Dahiana Madrid, la enfermera que estaba en la casa el 25 de noviembre, día en el que el Diez perdió la vida, quedó en el centro de la escena luego de que su abogado, Rodolfo Baqué, hablara.

El hombre reveló detalles sobre el domicilio en que Maradona transcurrió sus últimos días: "En cualquier otra casa, hoy Maradona estaría vivo porque cualquiera de nosotros lo hubiese llevado corriendo a un centro asistencial".

Y cargó contra Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, médico y psiquiatra de Diego: "Si se caía, lo hubiésemos llevado; si lo veíamos hinchado, lo hubiésemos llevado; si no le daban la medicación para el corazón, lo hubiésemos llevado... No sé qué pasó en esa casa. Todos creímos que había fallado el corazón de Maradona como se esperaba: el corazón falló porque fue sometido a un esfuerzo extra y no fue contenido ese esfuerzo extra".



En rueda de prensa, Baqué remarcó que Maradona no tenía acompañamiento terapéutico, era una casa que tenía un baño químico donde no había desfibrilador, tubo de oxígeno ni una ambulancia en la puerta.

Y cuestionó: "¿Era difícil tener una ambulancia en la puerta de la casa siendo Maradona, por si había una emergencia?".

El detalle

El abogado explicó que Maradona tendría que haber tomado una pastilla que controlara su pulso cardíaco, algo que no hacía ni en condiciones normales ni tomando la medicina que tenía indicada: "La medicina le hacía hacer un esfuerzo al corazón y tendrían que haber tomado el doble de recaudos. Si el 19 el paciente se manifiesta taquicardico, y el 20 tiene 115 pulsaciones, ¿por qué no hicieron nada los médicos tratantes? Lo afirmo y lo voy a sostener: en la casa de cualquiera de nosotros, en Villa Fiorito o en un palacio de Abu Dabi, Maradona estaría vivo con alguien que solamente lo hubiese llevado a un centro médico o hubiese llamado a un médico para ver qué pasaba con las pulsaciones", agregó.

Al ser consultado puntualmente por los responsables, Baqué no dudó en nombrar a Luque y Cosachov y cerró: "Es fuerte decir que lo dejaron morir, pero yo lo digo al revés: hoy podría estar vivo si hubiese estado en la casa de cualquiera de los muchachos que están acá".