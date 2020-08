Periodistas Argentinas on Twitter

Al humorista Sendra no se le ocurrió mejor idea que reírse de una ley de cupo, y hacerlo con los parámetros de décadas atrás. Como si las marchas y el crecimiento del feminismo en el país y en el mundo no hubiesen significado nada. O claramente, como si él no hubiese aprendido nada.

Y en las redes lo atendieron:

“@PeriodistasdArg Mientras los medios estes copados por dibujantes dinosaurios y jefes de redacción dinosaurios por más perspectiva de genero que tengamos seguiran causando Migraña”— Maravilla on Twitter Link Maravilla on Twitter

“@PeriodistasdArg Muy desubicado esto. Comentario off topic. Sin seguirlo mucho, lo tenía de su tira Yo Matías. Creía que lo conocería cuando gané un primer premio y él obtuvo el segundo pero no sé presentó a racibirlo”— Eric Zampieri on Twitter Link Eric Zampieri on Twitter

Tunilolo on Twitter

“@PeriodistasdArg Buscó ser irónico mostrando el machismo en la percepción que tienen los hombres de los temas que hablan la mujeres pero no se entendió y termino siendo ofensivo.”— Tao on Twitter Link Tao on Twitter