Otro accidente terrible ocurrió en un colegio durante una feria de ciencias, tal y como sucedió hace algunos días en una escuela en la localidad de Pergamino donde hubo una explosión que dejó varios heridos.

Otro hecho similar ocurrió este miércoles en una clase de química en el colegio religioso Guadalupe de Palermo, cuando alumnos secundarios estaban manipulando alcohol y fuego.

Según los relatos de otros chicos que presenciaron el momento, cuando se encontraban manipulando el alcohol se prendió fuego la mesa y algunos chicos sufrieron graves quemaduras.

De hecho, un joven que habló ante los medios de comunicación y que fue testigo de este horroroso episodio contó como un compañero se prendió fuego "de pies a cabeza".

Ese joven de 16 años, junto a otros dos adolescentes más, fue trasladado al hospital más cercano donde actualmente se encuentra en grave estado en terapia intensiva con aproximadamente el 35% de su cuerpo quemado.

"El profesor de fisicoquímica fue corriendo a buscar un guardapolvo, lo tapó y después vino un profesor, se le tiró encima y el fuego se apagó. Pero nuestro profesor se escondió, es un pelotudo", aseguró Federico, alumno de tercer año.