En medio de un complejo reclamo de sectores sociales que cortaron la avenida 9 de Julio y mantienen un acampe, los programas de televisión prefieren armar la comidilla del debate infructuoso.

En ese marco, la panelista y candidata política de la ultra derecha, Cinthia Fernández acusó al aire el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, de hacer marchas "para cobrar". El entrevistado respondió: "Bueno, yo también podría decir muchas cosas que hace Cinthia”.

Y a partir de allí la panelista armó un intenso cruce con el entrevistado a quien acusó de "machirulín" y de estar "amenazando".

"¡Contame qué cosas! ¡Contame! ¡A ver Machirulín, contame! Quiero saber qué hago yo. Porque yo no tiro piedras, no soy corrupta, no paso lista, no cobro por ir a la marcha, no busco reemplazos, no tengo ningún plan, tengo tres laburos. Contame qué hago", gritaba desde el estudio de televisión.

El dirigente del Polo Social intentó no entrar en el cruce personal, pero la bailarina no estaba dispuesta a bajar de la disputa: "No, aclarado nada, porque la colita esta la tengo bien limpia. Yo no sé si vos podés decir lo mismo. ¡Mantenemos vagos!", agregó Fernández.