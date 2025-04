Pablo Duggan le dijo a Viviana Canosa que ya es una mujer grande que debe saber cómo comportarse y que si tiene algún tipo de información sobre la causa se la debería llevar a la jueza que entiende en la causa.

Además aclaró que es raro que tenga información y no tenga pruebas porque la información, si es relevante, es prueba y si no es un chisme que no sirve para nada. Y que eso de haber llamado al Gobernador o la ministra de Seguridad “es una chantada”.

Pero además aseguró que el tal Ballard al que involucró Canosa es un especialista en pornografía infantil y trata, cosa que no está probado que exista en la causa de Loan.