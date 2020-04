Para evitar la concentración de personas en los centros de salud de la Ciudad, en el medio de la pandemia desatada por el coronavirus, el Gobierno porteño tomó la decisión de instalar centros de vacunación en 48 escuelas, 7 Centros de Día, 10 espacios culturales y 15 iglesias.



Para organizar la cantidad de personas que asisten a los centros, se dispuso un cronograma según la terminación del DNI y el género, por el que hoy y mañana se vacunarán las mujeres mayores de 65 años sin obra social, cuyo número de documento termine en cero.



“Mi hijo me buscó por internet el lugar más cercano a casa, así que me preparé y enfrenté la calle por primera vez en dos semanas”, afirmó a Télam Marta Digolin, mientras se aprestaba a darse la vacuna en una Biblioteca del barrio porteño de Boedo.



La mujer de 76 años se acercó a ese espacio ubicado en Carlos Calvo al 4300, con una bufanda que le daba dos vueltas para cubrirse la boca y la nariz y guantes de lana.



"Trabajo para el gobierno de la Ciudad, pero estoy sin tareas así que me anoté como voluntario para ayudar en donde pueda", explicó Sebastián, coordinador de ese lugar en el que comparte tareas con otros siete voluntarios, cinco estudiantes de medicina y una enfermera.



En ese espacio, al igual que en otros cuatro recorridos por Télam, empleados del Gobierno porteño y profesionales y estudiantes de la salud, todos voluntarios, asistían a los adultos mayores en un recorrido pensado para que mantengan distancia hasta que les toque el turno de vacunación.



“Vine a acompañar a mi mujer porque ella no se puede manejar sola, sé que recomiendan venir de a uno, pero este caso es especial”, explicó Manuel Paz, sentado en la sala de espera montada en la escuela Manuel Belgrano, del barrio de San Cristóbal.



“Es la primera vez que salimos desde que se decretó la cuarentena, mi hija nos hace las compras, y hoy vinimos porque es importarte darse la vacuna”, afirmó el hombre de 71 años que buscó por internet qué día y dónde podían vacunarse y agregó que él tendrá “que volver el 22”, por su número de documento.



En San Telmo, se habilitó el Centro de Día número 19, donde Adriana Duarte, secretaria de Integración Social de Adultos Mayores del distrito explicó a Télam que las personas son recibidas por dos orientadores, que les toman los datos y luego esperan su turno hasta que alguno de los enfermeros de las dos mesas de vacunación los llame.



“Tenía dudas de venir porque no sabía si iba a haber mucha gente o capaz que me tenían esperando, pero la verdad fue muy rápido y muy amables y simpáticos todos”, afirmó Mónica Barcero de 72 años.



Hasta las 11 y media, se registró un promedio de 35 personas vacunadas en cada una de los centros recorridos cuyos coordinadores coincidieron en que la demanda era baja pero constante y remarcaron una buena organización que impidió la asistencia masiva de adultos mayores.



El calendario de vacunación y la lista de todos los lugares para tal fin están disponibles en la web buenosaires.gob.ar, o pueden consultarse a través del Whatsapp 11-5050-0147 o al número gratuito 147.