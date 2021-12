Mauricio Polchi, cronista del programa de Víctor Hugo en la 750 y ex Diario Registrado, fue detenido y agredido por la policía bonaerense mientras cubría el violento desalojo en Wilde

"Me identifiqué y la policía me robó la mochila, los celulares y todas mis pertenencias", grabó en un celular prestado, desde adentro del móvil policial, junto a los reprimidos que eran trasladados a la comisaría Nº5 de Wilde..

En el video, uno de los detenidos cuenta: "Encima de que nos desalojan del lugar de trabajo nos llevan presos. Hasta la mochila me sacó la Policía Bonaerense. Las herramientas de trabajo quedaron ahí". Y remata: "Hay muchas mujeres y niños heridos".

El violento operativo lo realizó la policía de la comisaría 5ta de Wilde "con armas de fuego", según indicó Polchi, que fue liberado.

El momento de la detención

Tal contó Mauricio, se "mantenía a una distancia de entre 30 a 50 metros. Vino un agente de la bonaerense me dijo 'salí de acá, no podés grabar'. Le expliqué que soy periodista. Mostré mis credenciales de la radio y la que me identifica como periodista. Se violentaron más, les cayó mal que cuente al aire, eso agudizó la situación. No hicimos ningún gesto de que queríamos participar del episodio. Me subieron al carro policial, me sacaron las pertenencias"

Y remató: "Parece que al contarlo, se ha generado un tipo de ruido en la Gobernación. Mientras tanto, hay un sinfín de personas detenidas".

La historia de la cooperativa desalojada

La cooperativa Nueva Generación está integrada por 86 costureros y costureras que compraron el predio en 2005 de modo "informal". Luego "aparecieron familiares herederos que no existían", y buscaron el desalojo, contó Alicia Gutiérrez, presidenta de la textil un mes atrás a Télam, cuando el operativo era inminente.

A inicios de noviembre, el juez en lo comercial Jorge Bocachia ordenó la medida, que fue postergada para este martes, cuando ocurrió la represión. En el lugar, ubicado en Méndez 671, de Wilde, en el partido de Avellaneda, funciona un jardín maternal donde los costureros y costureras dejan a sus hijos antes de trabajar.

Así relató Polchi la violencia de hoy: "Pasadas las 9 de la mañana se llevó adelante el desalojo. La Policía Bonaerense avanzó lanzando balas de goma, distintos tipos de proyectiles, gases, para meter a la gente adentro. Y una vez que estaban encerrados fue más fácil para las fuerzas sacar a la gente del lugar".